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16 вересня 2020, 17:11 1

Кабмін розширив перелік непідконтрольних владі населених пунктів на Донбасі

16 вересня 2020, 17:11 1
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Село Заїченко виключено з переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення
Село Заїченко виключено з переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення
Фото: КМУ
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Український уряд вніс село Заїченко на Донеччині до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив сьогодні на своєму засіданні, пише RegioNews.

"Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. №1085 "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Офіційний вісник України, 2014 р., №92, ст. 2655; №16, ст. 564, №50, ст. 1759) зміни, що додаються", - йдеться в тексті документа.

Цим же розпорядженням село Заїченко виключено з переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на окупованому Донбасі справи йдуть погано.

Кабмін Донбас війна уряд Постанова
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