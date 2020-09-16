Від початку доби на Донбасі зафіксовані два обстріли і "небойова" втрата

У районі Новотошківського унаслідок необережного поводження з гранатою загинув український військовий

У районі Новотошківського унаслідок необережного поводження з гранатою загинув український військовий

Фото з відкритих джерел

Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл із підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби відремонтували 11 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 7 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі підірвалися троє українських військових.