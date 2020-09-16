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Від початку доби на Донбасі зафіксовані два обстріли і "небойова" втрата
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16 вересня 2020, 18:09 4

Від початку доби на Донбасі зафіксовані два обстріли і "небойова" втрата

16 вересня 2020, 18:09 4
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У районі Новотошківського унаслідок необережного поводження з гранатою загинув український військовий
У районі Новотошківського унаслідок необережного поводження з гранатою загинув український військовий
Фото з відкритих джерел
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Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл із підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби відремонтували 11 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 7 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 16 вересня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі підірвалися троє українських військових.

Донбас ООС мінування обстріли штаб ДСНС поранення
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