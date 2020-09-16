У парламенті пояснили, чому витратили 35 млрд грн з коронавірусного фонду на дороги

У Раді вважають, що це питання викликало дискусії в суспільстві

У Раді вважають, що це питання викликало дискусії в суспільстві

У парламенті розповіли, чому з коронавірусного фонду на дороги пішли майже 35 млрд гривень.

Як передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін ("Слуга народу") повідомив, що будівництво доріг - це можливість доставити хворого вчасно в лікарню.

"Це не тільки сполучення між населеними пунктами. Це ще й робочі місця. Якщо людина втрачає роботу або тимчасово не отримує зарплату, можна давати йому рибу. А можна дати вудку, щоб він сам зловив цю рибу", - вважає він.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан вважає, що хороші дороги - "обличчя" держави.

"Однак є чимало інших інфраструктурних проектів, які також потребують невідкладного фінансування, особливо під час пандемії. Це, зокрема, будівництво лікарень і їх оснащення сучасним обладнанням", - сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше у Мінфіні розповіли, скільки коштів пішло на боротьбу з COVID-19.