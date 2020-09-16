На Київщині громадянин Китаю залучав нелегалів до роботи на сільгоспугіддях

13 мігрантів жили в жахливих умовах

13 мігрантів жили в жахливих умовах

Фото: Нацполіція

На Київщині співробітники Нацполіції виявили групу нелегальних мігрантів, вони незаконно перебували на території держави, адже дозволи на перебування в Україні були протерміновані.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Слідством встановлено, що близько року тому громадянин Китайської Народної Республіки прибув до України та почав вирощувати сільськогосподарські культури. З цією метою він на Київщині орендував 10 гектарів землі сільськогосподарського призначення.

На орендованій території іноземець побудував "житло" для робітників, які вирощували і збирали урожай. До роботи залучав своїх співвітчизників, які жили в жахливих умовах.

Наразі порушники доставлені до Державної міграційної служби України. На всіх нелегалів складено адмінпротоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

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