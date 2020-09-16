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16 вересня 2020, 12:13 6

На Вінниччині поліція виявила вантажівку із львівським сміттям

16 вересня 2020, 12:13 6
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження
За цим фактом відкрито кримінальне провадження
Фото: Нацполіція
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16 вересня у Вінницькій області правоохоронці виявили автомобіль зі сміттям із Львова.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, вантажівку із понад 20 тонами сміття виявили в полі поблизу села Новоселиця Жмеринського району, водій вночі планував її розвантажити на сміттєзвалищі поблизу села Людавка.

Як повідомив начальник Жмеринського відділу поліції Анатолій Присяжнюк, під час огляду місцевого полігону для збору твердих побутових відходів було виявлено захоронення сміття, яке було привезене з Львівської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 КК України (забруднення або псування земель). Таке правопорушення карається штрафом від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, - йдеться в повідомленні.

Автомобіль було вилучено, триває слідство. Поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Нагадаємо, раніше у Вінницьку область незаконно привезли львівське сміття: фури затримали.

сміття Львів поліція затримання Вінницька область
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