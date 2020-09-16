Хасидов в Беларусь выманили обманным путем - Геращенко

Украинская сторона из-за карантина не может их пропустить

Украинская сторона из-за карантина не может их пропустить

Фото: Нацполиция

Паломники-хасиды стали жертвами обмана неизвестных, которые распространяли ложную информацию о том, что с этого направления можно попасть на украинскую территорию.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает RegioNews.

Те люди, которые выманили обманным путем в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушение в отношении тех людей. Их фактически обманули и выманили в Беларусь", - сказал Геращенко.

Он добавил, что в Украине действует запрет на въезд иностранцев, поэтому оснований пропускать данных граждан нет.

Заместитель главы МВД также сообщил, что украинская сторона на границе разъясняет это паломникам.

На сегодняшний момент законодательство не позволяет нам запускать в страну большое количество иностранных граждан без достаточных для этого оснований ... Нужно уважать законы нашей страны", - подытожил Геращенко.

Напомним, ситуация на границе находится под контролем компетентных органов государственной власти и Украина не планирует пропускать хасидов - замглавы МИД Енин.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош га-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.