Рада продовжила мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці

Нардепи схвалили закон з пропозиціями президента Володимира Зеленського

Нардепи схвалили закон з пропозиціями президента Володимира Зеленського

Верховна Рада ухвалила закон №3640 про мораторій на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За закон проголосували 297 нардепів.

Раніше президент у своїх пропозиціях зазначив, що прийнятий Радою закон створює правову колізію з приводу майна, яке не може бути вилучено.

Документ продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці, який діє з 2014 року, на шість місяців.

Разом з тим Зеленський запропонував виключити із закону пункт 2, який розширює предмет мораторію.

Із закону виключається положення, за яким "не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави / іпотеки або згідно з кредитним договором".

Таким чином, продовжено мораторій на стягнення майна, якщо таке "нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об'єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна".

Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський відхилив закон №3640 щодо мораторію на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, який Верховна Рада ухвалила 16 липня.