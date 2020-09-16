Зеленский завтра посетит Львовскую область с рабочим визитом

Полная программа поездки президента будет обнародована позже

Полная программа поездки президента будет обнародована позже

Фото: Офис президента

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу Львовской областной государственной администрации, передает RegioNews.

По данным Львовской ОГА, сейчас они готовят аккредитацию для журналистов.

Ожидается, что глава государства посетит открытие военных учений "Rapid Trident 2020".

Они пройдут на территории Международного центра миротворчества и безопасности Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного в городе Яворов.

Напомним, 12 сентября в Одессе Зеленский представил команду "Слуги народа" к местным выборам.