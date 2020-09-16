Роман Гах йде в голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу"

Маючи великий досвід у житлосервісі Гах добре розуміє, з якими проблемами стикаються члени громади

Маючи великий досвід у житлосервісі Гах добре розуміє, з якими проблемами стикаються члени громади

Фото: з відкритих джерел

Про це Гах повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Реформа децентралізації подарувала нам можливість об’єднатися і створити справді перспективну Борщагівську ОТГ. Життя в об’єднаній громаді дає нам великі можливості щодо покращення інфраструктури, благоустрою і вирішення нагальних проблем. Для цього в нас буде власний бюджет ОТГ - принципово інший, ніж бюджети окремих сільської, селищної або міської рад. В ньому буде лишатися більша частина податків, яка сплачується у нас в громаді. Ми будемо мати більше фінансів та інструментів для покращення життя в наших селах", - зазначив кандидат.

Роман Гах нагадав, що 11 років очолює житлосервіси, які обслуговують житлові комплекси на Софіївській Борщагівці, тому добре розуміє, з якими проблемами стикаються члени громади. "Ви мене добре знаєте, а я розумію проблеми Борщагівської ОТГ. Будучи депутатом сільської ради, я тільки переконався, що вирішувати проблеми самотужки або з невеликою кількістю однодумців у нинішній системі практично неможливо", - написав він.

Гах повідомив, що до нього звернулася партія "Слуга народу" з пропозицією піти від цієї політсили у голови Борщагівської ОТГ.

"Слуга народу" є партією, яка послідовно виступає за зміни на всіх рівнях, та має найбільшу підтримку виборців сьогодні. Я розумію, що чимало проблем Борщагівської ОТГ можна вирішити лише об’єднавши зусилля з центральною владою. Наприклад, будівництво "малої окружної" дороги, яка має розвантажити ситуацію із заторами, що так дошкуляють мешканцям громади. В мене є чітке бачення та покроковий план, як в наступні 5 років вирішити кричущі проблеми громади. Тому я ухвалив рішення піти у голови Борщагівської ОТГ від партії "Слуга народу", - зазначив він.

Роман Гах закликав людей, яким небайдуже майбутнє Борщагівської ОТГ та які мають власне баченням того, що потрібно зробити в першу чергу – писати свої пропозиції. "Я хочу бути з вами в конструктивному діалозі", - зазначив Гах.

Довідка: Роман Гах народився 6 вересня 1973 року в Боярці.

У 1990 році закінчив Боярську середню школу №1. Працював на Жулянському машинобудівному заводі за спеціальністю електромонтер. З 1998 року почав займатися підприємницькою діяльністю в сфері пасажирських перевезень.

У 2009 році очолив приватне підприємство "Житлосервіс "Софіївка", директором якого і сьогодні. У 2012 також за сумісництвом очолив приватне підприємство "Житлосервіс "Софіївка Клубний". Наразі Роман Гах - керівник обслуговуючих компаній ЖК "Софія", ЖК "Клубний", ЖК "Резиденція". Співзасновник компаній ТОВ "Укрлінк Груп" та ТОВ "Віздом Груп".

З 2014 року займається волонтерською діяльністю, особисто їздив на Донбас в 2015 році, де надавав допомогу цивільному населенню, що постраждало від збройного конфлікту.

В 2015 році обраний депутатом Софіївсько-Борщагівської сільської ради.

Одружений, має двох синів та дочку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Київській області сформували 9 виборчих округів.