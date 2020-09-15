Сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі, рух на кордоні обмежено

Для охорони кордону задіяли Національну гвардію

Для охорони кордону задіяли Національну гвардію

Фото: Facebook

На кордоні України та Білорусі зібралися сотні хасидів - вони намагаються незаконно потрапити до України на святкування іудейського свята Рош га-Шана.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Так, починаючи з учорашнього дня, на пункт пропуску почали прибувати іноземці, які прагнули потрапити в України попри обмеження, що діє за рішенням Уряду до 28 вересня.

Іноземні громадяни після надання їм всіх необхідних роз’яснень з боку українських прикордонників продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропусків", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, ДПСУ була вимушена обмежити пропуск транспортних засобів та громадян в пункті пропуску "Нові Яриловичі" зважаючи, що знаходження значної кількості іноземців, фактично на проїжджій частині, призводить до ускладнення руху автівок та може нести загрозу життю громадян.

Наразі у співпраці з прикордонниками РБ здійснюється перенаправлення транспортних засобів на інші пункти пропуску. Прикордонники охороняють кордон з Республікою Білорусь у посиленому режимі. Метою таких заходів є недопущення будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій та запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців. ДПСУ також задіяла резерви відомства та організувала взаємодію з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України.

Нагадаємо, хасиди в Умані знесли карантинну огорожу біля могили рабина Нахмана.