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15 вересня 2020, 18:20 7

Поліція склала 34 протоколи за порушення карантину на Тернопільщині

15 вересня 2020, 18:20 7
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Найбільше порушень зафіксовано у закладах громадського харчування
Найбільше порушень зафіксовано у закладах громадського харчування
Фото: Нацполіція
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У Тернопільській області правоохоронці склали 34 адмінпротоколи за порушення правил карантину.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області, передає RegioNews.

Зокрема, на територіях із "червоним” рівнем епідеміологічної небезпеки було зафіксовано 24 порушення.

Протоколи складені відносно власників закладів громадського харчування за неприпинення роботи - 11, відносно водіїв та перевізників за здійснення пасажирських перевезень – 5, відносно продавців за торгівлю без вдягнутих засобів індивідуального захисту – 2 та інші”, - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що продовжують документувати порушення у населених пунктах, які віднесені до "помаранчевої" зони.

Зафіксовано випадки, коли власники магазинів не дотримувалися карантинних вимог, продавці торгували без вдягнутих засобів індивідуального захисту, а також перевізники не стежили за тим, щоб пасажири були в масках”, - зазначають правоохоронці.

Крім того, у Лановецькому районі поліцейські склали протокол на завідувача сільського клубу за проведення дискотеки.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Тернопіль попри "червону” зону не буде закривати школи та дитсадки. Ршення прийняли під час засідання міського штабу.

Того ж дна в поліції відреагували на відмову Тернополя посилювати карантин.

Пізніше поліція почала складати протоколи, оскільки попри заборону, деякі школи та садочки міста досі працюють.

карантин порушення поліція Тернопіль штраф
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