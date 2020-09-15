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15 вересня 2020, 13:08 2

У ДПСУ прогнозують прибуття ще декількох тисяч хасидів до українських кордонів

15 вересня 2020, 13:08 2
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Зараз на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян
Зараз на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян
Фото: Facebook
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Ситуація на українсько-білоруському кордоні, де перебувають сотні паломників-хасидів, повністю контрольована, у Держприкордонслужби достатньо сил і засобів для надійної охорони державного кордону.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський "обговорив з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком ситуацію на державному кордоні з Республікою Білорусь, яка склалася через прибуття значної кількості паломників-хасидів".

"За даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією та Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі", - зазначили в ОП.

За словами Сергія Дейнека, іноземцям надано розʼяснення про заборону вʼїзду в Україну відповідно до постанови Кабінету міністрів. Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян.

Прикордонники очікують прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, у Житомирській – до 700, у Волинській – до 1,5 тисячі осіб.

"Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців", – додав Дейнеко.

Раніше повідомлялося, що на кордоні України та Білорусі зібралися сотні хасидів - вони намагаються незаконно потрапити до України на святкування іудейського свята Рош га-Шана.

Україна кордон КПВВ Умань хасиди
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