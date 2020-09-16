09:44  16 сентября
В Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19
19:11  15 сентября
На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
13:19  16 сентября
ГБР установило истинные причины и условия аннексии Крымского полуострова
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2020, 10:33 9

В Умань прибыл сводный отряд полицейских из 20 регионов

16 сентября 2020, 10:33 9
Читайте також українською мовою
Он будет обеспечивать безопасность граждан
Он будет обеспечивать безопасность граждан
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош га-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.

Об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области, передает RegioNews.

В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации", - говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаила Куратченко, основной задачей правоохранительных органов в это время будет обеспечение порядка в местах проживания и пребывания паломников-хасидов.

Также он акцентировал внимание на соблюдении дисциплины, законности и личной безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, сотни хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, движение на границе ограничено, для охраны границы задействовали Национальную гвардию.

Также в Госпогранслужбе прогнозируют прибытие еще нескольких тысяч хасидов к украинским границам.

порядок карантин полиция правоохранители Умань хасидиы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19
16 сентября 2020, 09:44
Полиция открыла еще 5 дел за нарушение избирательного процесса
15 сентября 2020, 18:46
Полиция составила 34 протокола за нарушение карантина на Тернопольщине
15 сентября 2020, 18:20
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »