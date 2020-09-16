В Умань прибыл сводный отряд полицейских из 20 регионов

Он будет обеспечивать безопасность граждан

Он будет обеспечивать безопасность граждан

Фото: Нацполиция

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош га-Шана в Умань прибыли более 560 полицейских из 20 областей Украины.

Об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области, передает RegioNews.

В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации", - говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаила Куратченко, основной задачей правоохранительных органов в это время будет обеспечение порядка в местах проживания и пребывания паломников-хасидов.

Также он акцентировал внимание на соблюдении дисциплины, законности и личной безопасности во время несения службы в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, сотни хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси, движение на границе ограничено, для охраны границы задействовали Национальную гвардию.

Также в Госпогранслужбе прогнозируют прибытие еще нескольких тысяч хасидов к украинским границам.