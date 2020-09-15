Поліція відкрила ще 5 справ за порушення виборчого процесу

Найбільше випадків порушень зафіксовано в Донецькій області

Найбільше випадків порушень зафіксовано в Донецькій області

Фото: flickr

Упродовж минулої доби правоохоронні органи відкрили п'ять кримінальних справ за фактами порушень виборчого процесу при підготовці до місцевих виборів.

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, передає RegioNews.

Упродовж доби до поліції надійшло 17 заяв та повідомлень, пов’язаних порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано у Донецькій – 7, по 3 у Дніпропетровській та Черкаській, 2 – у Київській, по 1 – у Полтавській та Тернопільській областях”, - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції додали, що з 5 вересня було зареєстровано 242 повідомлення про порушення, пов’язані із виборами.

Найбільше повідомлень надійшло у Донецькій області — 53, за нею іде Київ, де виявлено 31 випадок, і Дніпропетровська область — 28.

Всього в ЄРДР внесено відомості про 26 кримінальних правопорушень: 15 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 11 - пов'язані з виборчим процесом”, - зазначають правоохоронці.

Також було складено 4 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, Аваков запевняє, що у МВС є чіткий план щодо контролю передвиборчого процесу, міністр закликав усіх учасників виборчого процесу суворо дотримуватися закону.