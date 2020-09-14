Мер Харкова Геннадій Кернес у комі - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що у нього діагностували COVID-19

ЗМІ повідомляють, що у нього діагностували COVID-19

Фото: Facebook

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела в Офісі президента, передає RegioNews.

За словами джерел, COVID-19 у Кернеса протікає у вкрай складній формі, він знаходиться в комі.

Але чи є кома штучною, або це наслідок тяжкості захворювання, джерела не повідомили”, - пише видання.

Відзначається, що Кернес востаннє з'являвся на публіці 23 серпня на день міста. Захворів він, за даними джерел, в перших числах вересня, і в лікарню потрапив минулого тижня.

Керівник пресслужби Харківської міської ради Юрій Сидоренко в коментарі для видання Strana.ua спростував інформацію про те, що Кернес в комі, і назвав це чутками.

Ніякої коми немає. Всі чутки про те, що він в комі і без свідомості, поширюють телеграм-канали, близькі до політичних опонентів. Є деякі проблеми зі здоров'ям, які абсолютно вирішувані”, - заявив Юрій Сидоренко.

Він також підтвердив, що у Кернеса діагностували COVID-19.

Я у нього не був, але медперсонал, який недавно від нього вийшов, кажуть, що він "контактний”. Запевняють, що він у свідомості”, - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Харкова Кернес пішов на лікарняний, про діагноз не повідомляється, обов'язки мера виконує секретар міськради.