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14 вересня 2020, 15:53 25

Мер Харкова Кернес пішов на лікарняний, про діагноз не повідомляється

14 вересня 2020, 15:53 25
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Обов'язки мера виконує секретар міськради
Обов'язки мера виконує секретар міськради
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Мер Харкова Геннадій Кернес, який упродовж тривалого часу не з'являвся на публіці, з 10 вересня знаходиться на лікарняному.

Про це сьогодні, 14 вересня "Суспільному” повідомив директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, передає RegioNews.

За його словами, повноваження мера міста виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак.

Про те, з яким саме діагнозом госпіталізований Кернес, Сидоренко не відповів посилаючись на медичну таємницю. Він додав, що на це питання може відповісти тільки лікар за згодою пацієнта.

На публіці мера останній раз бачили в День міста 23 серпня, коли він відкривав фонтан на площі Свободи.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Кернес може знаходитись в міській лікарні №17, куди доставляють пацієнтів з COVID-19 і вірусними пневмоніями. Офіційного підтвердження цієї інформації нема.

Нагадаємо, підготовче засідання у справі мера Харкова Кернеса знову відклали.

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