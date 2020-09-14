Україна виділить на закупівлю вакцин від COVID-19 близько 2,6 млрд гривень

В бюджеті на 2021 рік передбачено 19,4 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом

В бюджеті на 2021 рік передбачено 19,4 млрд гривень на боротьбу з коронавірусом

Фото: з відкритих джерел

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у наступному році в державному бюджеті на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд гривень, з яких буде виділено 2,6 млрд на закупівлю вакцини від хвороби.

Про це він повідомив на брифінгу, говорячи про збільшення видатків на медицину в 2021 році, передає RegioNews.

Також в Україні до 2023 року планують збільшити фінансування медицини на рівні 5% ВВП.

На наступний рік закладено 4,2% ВВП, порівняно з 3,4%, як це було в цьому році. Поступово ми плануємо збільшити витрати до 5% ВВП",- повідомив Марченко.

За його словами, в 2021 році збільшення видатків на медицину складе 27 млрд гривень. Це буде відноситись до зарплат по програмі медичних гарантій, придбання обладнання для опорних лікарень, розвитку екстреної медичної допомоги.

Він додав, що також 1 млрд гривень буде виділено на захист від коронавірусу в школах.

Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив в Кабмін проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.