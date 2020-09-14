Проєкт державного бюджету на 2021 рік: скільки грошей і на що там закладено

За документ сьогодні проголосували на засіданні уряду

За документ сьогодні проголосували на засіданні уряду

Кабінет міністрів очікує, що економіка України зросте у 2021 році на 4,6%, а номінальний ВВП становитиме 4 505,9 млрд грн. Відповідний прогноз закладений у проєкті державного бюджету на наступний рік.

Про це йдеться в презентації держбюджету, представленої в Міністерстві фінансів, передає Regionews з посиланням на "РБК-Україна".

Проєкт заснований на макроекономічному прогнозі, який був прийнятий урядом у липні цього року.

Згідно з проєктом, мінімальна зарплата зросте у 2021 році на 30%. Заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.

Крім того, в документі закладено зростання середньозваженого посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, також на 30% - з 1 січня 2021 року до 2 670 гривень, а з 1 липня 2021 року до 2 893 гривень.

У проєкті також закладено зростання середньої зарплати до 13632 гривень у 2021 році. Очікується, що реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросте на 12,1% в 2021 році.

За прогнозом уряду, інфляція у 2021 році прискориться до 7,3%.

При цьому рівень безробіття складе 9,2% за методологією Міжнародної організації праці.

Нагадаємо, 14 вересня Мінфін направив в Кабмін проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.