Кабмін затвердив протиепідемічні заходи під час місцевих виборів

Виборці, які перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати

Виборці, які перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні затвердив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів в умовах пандемії.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Згідно із текстом рішення, під час місцевих виборів будуть проводити опитування щодо наявності симптомів ГРВІ та температурний скринінг усім особам, які заходять до приміщень дільниць та приміщень комісій.

На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні знаходитися антисептики для рук. Також мають бути обладнанні місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту”, - йдеться в документі.

Також у приміщеннях має бути нанесена розмітка для дотримання дистанції не менше 1 метра, а потоки виборців на вхід та на вихід мають бути розділені.

Крім того, рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів. Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчої комісією повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється”, - повідомляють у Кабміні.

Члени виборчої комісії мають дотримуватись фізичного дистанціювання, сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.

Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо дезінфікуючими засобами потрібно проводити не рідше одного разу на 2 години, а вологе прибирання приміщення - не рідше одного разу на 4 години.

Оброблювати окремі частини виборчих скриньок також можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів дезінфекції усередину виборчої скриньки.

Виборці зобов’язані дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці.

Рекомендовано користуватися особистою ручкою, і не брати дітей до виборчих дільниць.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я.

Засоби захисту повинні мати усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники інших органів.

У разі виявлення COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції при відсутності симптомів ГРВІ.

У разі наявності контакту з хворим без застосуванням засобів індивідуального захисту, такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію в порядку, встановленому законодавством.

Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні комісії проводиться заключна дезінфекція.

Уряд також дозволив в’їзд на територію України на час карантину офіційними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій.

Нагадаємо, ЦВК розробила алгоритм проведення місцевих виборів, в Комісії пояснили, як пройдуть вибори під час карантину.