На Тернопольщині головний медик області подав у відставку у розпал епідемії коронавірусу

За його словами, він це рішення прийняв ще раніше, однак відкладав через епідемію

За його словами, він це рішення прийняв ще раніше, однак відкладав через епідемію

Фото: з відкритих джерел

В Тернопольській області начальник управління охорони здоров'я ОДА Володимир Богайчук подав заяву про звільнення.

Про це передає RegioNews з посиланням на відеозвернення чиновника у Facebook. Я хотів би повідомити про те, що я подав у відставку з посади начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації. Таке рішення я прийняв ще раніше, але у зв’язку з тим, що почалася пандемія коронавірусу, я змушений був його відкласти. Дякую усім, хто зі мною працював", - сказав у відеозверненні Богайчук. При цьому чиновник не зазначив, чому лише тепер він зробив такий крок. Зазначається, що буквально за кілька днів до своєї відставки Богайчук, характеризуючи ситуацію із COVID-19, сказав, що "ми маємо наслідки ігнорування протиепідемічних заходів, в тому числі органами місцевого самоврядування, які послаблювали на своїй території карантин, проводили масові заходи, виводили людей на пікети". За словами медика, нині в області є 184 апарати ШВЛ. Якщо буде масове надходження людей до стаціонару, медики не зможуть надавати адекватну допомогу. Нагадаємо, 13 вересня в Україні COVID-19 виявили у 2462 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.

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