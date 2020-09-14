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14 вересня 2020, 13:19 3

На Тернопольщині головний медик області подав у відставку у розпал епідемії коронавірусу

14 вересня 2020, 13:19 3
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За його словами, він це рішення прийняв ще раніше, однак відкладав через епідемію
За його словами, він це рішення прийняв ще раніше, однак відкладав через епідемію
Фото: з відкритих джерел
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В Тернопольській області начальник управління охорони здоров'я ОДА Володимир Богайчук подав заяву про звільнення.

Про це передає RegioNews з посиланням на відеозвернення чиновника у Facebook.

Я хотів би повідомити про те, що я подав у відставку з посади начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації. Таке рішення я прийняв ще раніше, але у зв’язку з тим, що почалася пандемія коронавірусу, я змушений був його відкласти. Дякую усім, хто зі мною працював", - сказав у відеозверненні Богайчук.

При цьому чиновник не зазначив, чому лише тепер він зробив такий крок.

Зазначається, що буквально за кілька днів до своєї відставки Богайчук, характеризуючи ситуацію із COVID-19, сказав, що "ми маємо наслідки ігнорування протиепідемічних заходів, в тому числі органами місцевого самоврядування, які послаблювали на своїй території карантин, проводили масові заходи, виводили людей на пікети".

За словами медика, нині в області є 184 апарати ШВЛ. Якщо буде масове надходження людей до стаціонару, медики не зможуть надавати адекватну допомогу.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні COVID-19 виявили у 2462 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.

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