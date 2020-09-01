ЦВК спільно з МОЗ розроблять алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії

Головне завдання - забезпечити безпеку виборців і членів комісій

Головне завдання - забезпечити безпеку виборців і членів комісій

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі методи і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на дільниці. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, які будуть перебувати на самоізоляції або на лікуванні вдома", - сказав міністр.

Він зазначив, що вже через кілька днів докладні правила будуть оприлюднені, щоб розповісти суспільству, як буде відбуватися забезпечення безпечного процесу голосування на місцевих виборах під час пандемії.

Нагадаємо, в Україні виборчий процес стартує 5 вересня, самі місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.