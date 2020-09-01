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ЦВК спільно з МОЗ розроблять алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії
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01 вересня 2020, 08:44 6

ЦВК спільно з МОЗ розроблять алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії

01 вересня 2020, 08:44 6
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Головне завдання - забезпечити безпеку виборців і членів комісій
Головне завдання - забезпечити безпеку виборців і членів комісій
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я спільно з Центральною виборчою комісією розроблять алгоритм проведення місцевих виборів в умовах епідемії COVID-19.

Як передає RegioNews, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі методи і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на дільниці. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, які будуть перебувати на самоізоляції або на лікуванні вдома", - сказав міністр.

Він зазначив, що вже через кілька днів докладні правила будуть оприлюднені, щоб розповісти суспільству, як буде відбуватися забезпечення безпечного процесу голосування на місцевих виборах під час пандемії.

Нагадаємо, в Україні виборчий процес стартує 5 вересня, самі місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.

ЦВК вибори МОЗ карантин коронавірус
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