Мінський процес щодо Донбасу має альтернативи - Клімкін

Все що нині відбувається на мінському майданчику просто імітація, вважає ексміністр

Все що нині відбувається на мінському майданчику просто імітація, вважає ексміністр

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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що є кілька альтернатив мінського процесу, питання в тому, чи з’являться вони фізично й коли та за яких умов.

Як повідомляє RegioNews, про це Клімкін розповів в інтерв'ю виданню "Тиждень".

"У Кремлі чудово розуміють, що важелі впливу перебувають спільно у трансатлантичного світу, але готовність їх задіяти значно більша у Сполучених Штатів. Це можна побачити й за ситуацією довкола Білорусі, тільки наразі США занурені у президентську кампанію. Тому все буде пов’язане з тим, як саме Москва торгуватиметься з оновленим Білим домом, не лише щодо України, а й щодо всіх наявних проблем. До того ж це накладається на процес перезавантаження російської моделі автократії. Путін буде перезавантажувати і себе, і "колективного Путіна", — сказав він.

Клімкін зауважив, що не слід також забувати, що питання Донбасу стало частиною внутрішньополітичного порядку денного, тобто є серйозна російська націоналістична спільнота, яка тисне на владу, вимагаючи розв’язати його на користь РФ. Тому все, що зараз відбувається на мінському майданчику, — це імітація, прагнення "пропетляти".

"До того ж у багатьох європейських країнах почали робити спроби стратегічно глянути на ситуацію, замислитися про майбутнє, з’ясувати, чи працює сьогоднішня стратегія, і якщо ні, то що далі? До цього, знов-таки, додаються Білорусь та отруєння Навального. Тому для нас зараз найкращий момент, щоб вплинути на ці "міркування й роздуми", — додав Клімкін.

Раніше повідомлялось, що Україна пропонуватиме лідерам країн "Нормандського формату" підтримати модернізацію Мінських угод, якщо у 2020 році не вдасться вийти на їх реалізацію.