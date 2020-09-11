Ермак снова встретится с Козаком: в Берлине начались переговоры "нормандских советников"

С российской стороны в переговорах принимает участие заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак

С российской стороны в переговорах принимает участие заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак

Фото: Офис президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, прибыл в Берлин, где начинаются переговоры делегаций стран – участниц Нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента и агентство "Укринформ".

Основными темами для обсуждения политическими советниками лидеров стран нормандского формата являются подготовка к скорейшему созыву саммита Четверки и режим "тишины" на Донбассе.

Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "Нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения", – сказал руководитель Офиса Президента.

Он отметил также, что настало время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата.

Украинская сторона считает, что его надо провести как можно скорее, и канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживают эту идею. Но все понимают, что встреча руководителей должен состояться после того, как большинство того, о чем было договорено в Париже в декабре 2019 года, будет выполнено", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Кроме того, украинская делегация будет ставить и вопрос о возобновлении процесса обмена заложников, остается одной из приоритетных задач руководства.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации в пятницу прибыл в Берлин, где должны... Опубликовано Офис Президента Украины Пятница, 11 сентября 2020 г.

Напомним, 30 июля 30 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак решил выйти из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, назвав переговоры на уровне советников бессмысленными.