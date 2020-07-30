Представник Росії Козак заявив про вихід з переговорного процесу по Донбасу

Перемовини на рівні радників він назвав "безглуздими"

Перемовини на рівні радників він назвав "безглуздими"

Фото з відкритих джерел

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак вирішив вийти з переговорного процесу по врегулюванню ситуації на Донбасі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком

Про це пише Regionews з посиланням на видання "Страна".

Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції і України. У ньому політик назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував відмовитися від цього формату, в рамках якого він зустрічався, зокрема, з Єрмаком.

Також він критикує проект документа, який зараз опрацьовується в рамках "Нормандії". Його подробиці в посланні не наводяться, однак Козак заявляє, що документ беззмістовний і нічого не вирішує в справі врегулювання конфлікту на Донбасі.

З усією відповідальність запевняю, що я не маю наміру далі брати участь в цьому нескінченно що триває" спектаклі "з відвертою імітацією бурхливої ​​діяльності по врегулюванню", - написав помічник президента РФ.

Він запропонував обмежити роботу помічників лідерів країн "Нормандії", надавши їм займатися виключно технічним супроводом зустрічей глав держав. А узгодження питань, якими займалися Козак, Єрмак і радники керівників Франції та Німеччини раніше, передати міністрам закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції.

В свою чергу у Москві заперечують плани щодо виходу Дмитра Козака з переговорів з українським колегою в форматі радників "нормандської четвірки".

Як заявило "Інтерфаксу" (Interfax.ru) джерело, близьке до переговорів з російської сторони, лист такого змісту Козак дійсно направляв до своїх колег з нормандського формату.

У ньому йдеться про неефективність переговорного процесу в форматі роботи політичних радників, однак лист не містить пропозицій про вихід РФ з переговорів. Навпаки, РФ послідовно пропонує низку конкретних заходів щодо підвищення ефективності переговорного процесу з метою імплементації Мінських домовленостей і політичного врегулювання конфлікту на сході України", - сказав співрозмовник агентства.

В свою чергу сам Андрій Єрмак заявив, що ініціатива Дмитра Козака припинити переговори на рівні радників "нормандського формату" є лише намаганням РФ посилити свої позиції, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, 28 липня від участі в ТКГ відмовився Леонід Кучма.

Сьогодні Зеленський офіційно призначив леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ замість Кучми.