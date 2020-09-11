Оперативники блокували діяльність угруповання наркодилерів з Львівщини та Київщини
Співробітники СБУ блокували діяльність наркоугруповання, яке займалося масштабним виготовленням та збутом психотропів у західних та центральних регіонах України. Під час 10 обшуків за місцями проживання та в нарколабораторії на Львівщині, Житомирщині та в столичному регіоні було виявлено майже 10 кг метадону.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
До групи входили мешканці Львівської та Київської областей. Нарколабораторію із синтезу наркотиків вони облаштували в одному із населених пунктів Житомирщини", - йдеться у повідомленні.
Заборонені речовини збували оптовими партіями наркодилерам. Клієнтам наркотики доставляли кур`єри.
Трьох ключових учасників угруповання правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України при збуті "товару" на 45 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Києві працівники Служби безпеки України затримали одного із керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава”.