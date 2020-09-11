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11 вересня 2020, 11:44 8

Оперативники блокували діяльність угруповання наркодилерів з Львівщини та Київщини

11 вересня 2020, 11:44 8
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Щомісяця зловмисники виробляли майже 5 кг наркотиків на понад 3 мільйона гривень
Щомісяця зловмисники виробляли майже 5 кг наркотиків на понад 3 мільйона гривень
Фото: СБУ
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Співробітники СБУ блокували діяльність наркоугруповання, яке займалося масштабним виготовленням та збутом психотропів у західних та центральних регіонах України. Під час 10 обшуків за місцями проживання та в нарколабораторії на Львівщині, Житомирщині та в столичному регіоні було виявлено майже 10 кг метадону.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

До групи входили мешканці Львівської та Київської областей. Нарколабораторію із синтезу наркотиків вони облаштували в одному із населених пунктів Житомирщини", - йдеться у повідомленні.

Заборонені речовини збували оптовими партіями наркодилерам. Клієнтам наркотики доставляли кур`єри.

Трьох ключових учасників угруповання правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України при збуті "товару" на 45 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві працівники Служби безпеки України затримали одного із керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава”.

Україна СБУ наркотики регіони правоохоронці
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