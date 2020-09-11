Оперативники блокували діяльність угруповання наркодилерів з Львівщини та Київщини

Щомісяця зловмисники виробляли майже 5 кг наркотиків на понад 3 мільйона гривень

Щомісяця зловмисники виробляли майже 5 кг наркотиків на понад 3 мільйона гривень

Фото: СБУ

Співробітники СБУ блокували діяльність наркоугруповання, яке займалося масштабним виготовленням та збутом психотропів у західних та центральних регіонах України. Під час 10 обшуків за місцями проживання та в нарколабораторії на Львівщині, Житомирщині та в столичному регіоні було виявлено майже 10 кг метадону.