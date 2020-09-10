Безпека та реінтеграція територій: Кулеба назвав умови проведення виборів на Донбасі

Україна не поступиться власним принципам

Україна не поступиться власним принципам

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Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю УНН розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, Кулеба не спростував озвучену раніше міністром закордонних справ ФРН інформацію про те, що під час "нормандської” зустріч міністрів однією з тем для обговорення стане виконання формули Штайнмаєра - а отже, і проведення виборів на Донбасі.

В той же час, міністр запевнив, що Україна не піде на російські ультиматуми та не поступиться власними принципами.

Росія може ставити скільки завгодно ультиматумів, але ми завжди керуватимемося не ультиматумами, а національними інтересами нашої держави. Я переконаний, що нашим інтересам відповідає безпека на Сході. Це коли не вбивають наших солдатів, і наші солдати не отримують поранення у боях”, - зазначив дипломат.

Перше і ключове питання для української сторони - це безпека, лиш за цієї умови можна говорити про політику.

"І тут другий інтерес України. Так, ми хочемо реінтегрувати ці території. Для цього там потрібно буде провести вибори. Але, і наша позиція абсолютно чітка і безкомпромісна - ці вибори мають відбутись на території, звільненій від російських збройних сил та підтримуваних ними незаконних збройних формувань, у нас не повинен бути дірявий кордон з Росією, тому що неможливо провести чесні вибори, якщо можна по-тихому з Росії влаштовувати "каруселі" і завозити все що хочеш. Третє - має функціонувати повноцінно інфраструктура, необхідна для виборів, і це має бути українська інфраструктура - правоохоронні органи, Центральна виборча комісія, вільний доступ до ЗМІ”, - пояснив Кулеба.

За його словами, вибори мають відбутися відповідно до Копенгагенських критеріїв ОБСЄ.

Він наголосив на необхідності "нормального” процесу виборів, для того щоб вони були легітимні і їхній результат можна було визнавати.

"Як ми в цю точку прийдемо, які ми маємо ухвалити закони, якого змісту - це інше питання, і тут є простір для компромісу”, - додав він.

Кулеба визнає, що Україні до згаданих критеріїв "далеко”, але не впевнений, що "ми доволі швидко можемо туди прийти, якщо на це буде воля Російської Федерації”.

Нагадаємо, Разумков вважає, що провести вибори в ОРДЛО неможливо.

Раніше повідомлялось, що постанову ЦВК про місцеві вибори хочуть оскаржити в суді.