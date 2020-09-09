Зеленський зробив заяву про кадрові зміни у владі

Він вважає, що людину потрібно змінювати на посаді, якщо немає результатів

Він вважає, що людину потрібно змінювати на посаді, якщо немає результатів

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський сумнівається в необхідності кадрових змін у владі найближчим часом.

Про це він заявив під час робочої поїздки в Хмельницьку область, передає RegioNews з посиланням на сторінку ОП у Facebook. Він також висловив думку про те, що такі зміни необхідні, якщо люди не виконують свою роботу в критичній ситуації. "Кадрові зміни... ну я не знаю... зараз? Для хайпу або для чого? Кадрові зміни завжди мають робити президент і прем'єр, коли в критичній ситуації людина не виконує свою роботу. Якщо ми бачимо, що людина не виконує свої обов'язки, треба людину міняти, попри те, скільки вона на цій посаді працює", - заявив Зеленський. Як відомо, раніше у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні. Також було Названо міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку.

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