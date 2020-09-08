Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби фальсифікації виборів

Він закликав кандидатів дотримуватись закону

Він закликав кандидатів дотримуватись закону

Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до учасників місцевих виборів із закликом суворо дотримуватися закону і не порушувати правила агітації.

Про це він заявив у відеозверненні, передає RegioNews.

За кілька днів зареєстровані кандидати розпочнуть передвиборчу агітацію. Напередодні цього я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах”, - сказав міністр.

Він додав, що МВС має достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу.

Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби побудови та використання "передвиборчих сіток", підкупу виборців, провокацій та інших порушень.

За його словами, інформація про такі намагання у правохоронців уже з’являється, а в Наполіції працює спеціальний підрозділ, який перевіряє усі повідомлення.

Інформацію про порушення виборчого процесу можна надавати за спеціальним телефоном 044-254-97-56.

Також міністр закликав кандидатів та їх передвиборчі штаби брати до уваги особливі умови проведення масових заходів в умовах пандемії і не ризикувати здоров’ям своїх виборців.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Умань цього року відвідають 3 тисячі паломників, їх усіх протестують на COVID-19.