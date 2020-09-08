Місцеві вибори: у Київській області сформували 9 виборчих округів

Також оприлюднено перелік громад, які до них входять

Також оприлюднено перелік громад, які до них входять

Фото: flickr

Київська обласна територіальна виборча комісія під час засідання 6 вересня утворила 9 територіальних виборчих округів в 7 районах Київської області.

Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора”, передає RegioNews.

Відомо, що під час місцевих виборів 25 жовтня у Київській області обиратимуть 84 депутатів до Київської обласної ради.

Обговорення відповідного рішення комісія розпочала напередодні, однак, тоді ТВК не змогла ухвалити рішення, оскільки не мала достатньої кількості голосів членів комісії за один із 4 можливих варіантів поділу округів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі 9 виборчих округів знаходяться в межах районного поділу області, крім Білоцерківського та Бучанського.

Білоцерківський район було поділено між містом Біла Церква та Білоцерківським районом. Бучанський район було поділено між різними населеними пунктами”, - додали в "Опорі”.

Нагадаємо, місцеві вибори: голоси українців рахуватимуть декілька днів, найпесимістичніший сценарій підрахунку голосів – до середи після дня голосування.