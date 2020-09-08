Зеленський обіцяє відремонтувати злітно-посадкову смугу аеропорту в Сумах за бюджетні кошти

Він вважає, що держава може виділити гроші на це

Він вважає, що держава може виділити гроші на це

Офіс президента

Під час робочої поїздки в Сумську область президент Володимир Зеленський ознайомився з роботою обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми".

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні місцевого видання "Данкор".

"Є мрія у всіх сумчан — це створення реального хаба на базі сумського міжнародного аеропорту, який дасть поштовх розвитку економіки", — заявив голова облдержадміністрації Роман Грищенко.

За його словами, аеропорт зараз знаходиться в ганебному стані, адже ніколи по-справжньому не ремонтувався. Головна проблема — застарілість злітної смуги. Водночас чиновник уточнив, що за параметрами він не поступається смугам в аеропорту Харкова або в "Жулянах", а тому може приймати майже всі літаки. Якщо буде ремонт смуги і аеропорту в цілому, Суми зможуть стати пунктом дозаправлення для повітряних суден довгих маршрутів з Азії на Захід.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що держава може виділити кошти для ремонту смуги.

"Зараз підбираємо пріоритетні напрямки по всіх аеропортах. Ми готові будувати в Сумах цю смугу, щоб Суми були в графіку пріоритетних аеропортів, якщо ви маєте тих, хто паралельно будуватиме термінал. Це дуже важливо", — зазначив глава держави.

Глава ОДА запевнив, що вже розглядає можливість концесії або фінансування з місцевих бюджетів.

Раніше Зеленський заявив, що будівництво доріг на Сумщині уповільнилось через блокування на рівні АМКУ.