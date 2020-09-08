Зеленський заявив, що ні за кого не агітує на виборах

Однак йому "не все одно”, кого висувають від "Слуги народу"

Однак йому "не все одно”, кого висувають від "Слуги народу"

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що він не може агітувати за кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.

Про це він заявив 8 вересня під час робочої поїздки до Сумської області, передає RegioNews. Відповідаючи на запитання, чому в мери Сум було висунуто народного депутата від партії "Слуга народу" Тетяну Рябуху, зеленський заявив, що "перемога залежить не лише від кандидатури пані Рябухи, а залежить від того, як її сумчани бачать, і чи бачать узагалі міським головою, чи подобається їм програма”. Він додав, що йому не все одно, кого висувають у мери міст і на голів територіальних громад від "Слуги народу". Вам жити в Сумах і вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? Я не можу ні за кого агітувати, і, чесно кажучи, це не є справедливим, щоб я агітував", - зазначив Зеленський. Нагадаємо, Комітет виборців назвав зловживанням агітаційні поїздки Зеленського Україною. Зеленський прибув на Сумщину, де президент має провести низку зустрічей.

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