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08 вересня 2020, 15:34 4

Зеленський заявив, що ні за кого не агітує на виборах

08 вересня 2020, 15:34 4
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Однак йому "не все одно”, кого висувають від "Слуги народу"
Однак йому "не все одно”, кого висувають від "Слуги народу"
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський вважає, що він не може агітувати за кандидатів від "Слуги народу" на місцевих виборах.

Про це він заявив 8 вересня під час робочої поїздки до Сумської області, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання, чому в мери Сум було висунуто народного депутата від партії "Слуга народу" Тетяну Рябуху, зеленський заявив, що "перемога залежить не лише від кандидатури пані Рябухи, а залежить від того, як її сумчани бачать, і чи бачать узагалі міським головою, чи подобається їм програма”.

Він додав, що йому не все одно, кого висувають у мери міст і на голів територіальних громад від "Слуги народу".

Вам жити в Сумах і вам вирішувати: ви хочете, щоб було, як зараз, чи було по-іншому? Я не можу ні за кого агітувати, і, чесно кажучи, це не є справедливим, щоб я агітував", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Комітет виборців назвав зловживанням агітаційні поїздки Зеленського Україною.

Зеленський прибув на Сумщину, де президент має провести низку зустрічей.

Офіс президента Володимир Зеленський Сумська область Місцеві вибори заява
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