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08 вересня 2020, 14:53 19

НАБУ відкрило справу через рішення судді Вовка по Приватбанку

08 вересня 2020, 14:53 19
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Він задовольнив позов до Приватбанку на $350 млн
Він задовольнив позов до Приватбанку на $350 млн
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Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського суду Сергієм Вовком рішення на користь фірм братів Суркісів у справі Приватбанку.

Про це повідомляє Рада громадського контролю при НАБУ, передає RegioNews.

Відомо, що кримінальне провадження за фактом замаху на заволодіння майном банку в особливо великих розмірах НАБУ відкрило ще 4 вересня.

Серед ймовірних фігурантів справи - представники судової гілки влади, службові особи Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній, пов’язаних з олігархами Суркісами", - йдеться у повідомленні.

В Раді додали, що будуть здійснювати громадський контроль за проведенням розслідування.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Денис Шмигаль заявив, що рішення про стягнення з "ПриватБанку" 9 млрд грн на користь "офшорок" Суркісів прийнято з порушенням норм.

Також повідомлялось, що Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка. Пізніше стало відомо, шо міністерство юстиції просить Раду заборонити стягнення грошей у справі Приватбанку.

7 вересня закон про заборону стягнення коштів з "Приватбанку" зареєстрували у Раді.

НАБУ кримінальна справа Приватбанк Печерський суд суддя Вовк рішення
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