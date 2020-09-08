НАБУ відкрило справу через рішення судді Вовка по Приватбанку

Він задовольнив позов до Приватбанку на $350 млн

Він задовольнив позов до Приватбанку на $350 млн

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу за фактом ухвалення суддею Печерського суду Сергієм Вовком рішення на користь фірм братів Суркісів у справі Приватбанку.

Про це повідомляє Рада громадського контролю при НАБУ, передає RegioNews.

Відомо, що кримінальне провадження за фактом замаху на заволодіння майном банку в особливо великих розмірах НАБУ відкрило ще 4 вересня.

Серед ймовірних фігурантів справи - представники судової гілки влади, службові особи Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній, пов’язаних з олігархами Суркісами", - йдеться у повідомленні.

В Раді додали, що будуть здійснювати громадський контроль за проведенням розслідування.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Також повідомлялось, що Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка. Пізніше стало відомо, шо міністерство юстиції просить Раду заборонити стягнення грошей у справі Приватбанку.

7 вересня закон про заборону стягнення коштів з "Приватбанку" зареєстрували у Раді.