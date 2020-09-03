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03 вересня 2020, 10:22 3

Рішення про стягнення з "ПриватБанку" 9 млрд грн на користь "офшорок" Суркісів прийнято з порушенням норм - Шмигаль

03 вересня 2020, 10:22 3
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Прем'єр планує подати апеляцію на рішення Печерського суду
Прем'єр планує подати апеляцію на рішення Печерського суду
Фото: з відкритих джерел
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Печерський районний суд ухвалив рішення стягнути з державного "ПриватБанку" $350 млн на користь пов'язаних з Суркісами фірм з порушеннями. Уряд планує оскаржити дане рішення.

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також зазначається, що прийняте Печеским судом рішення ніяк не впливає на націоналізацію "ПриватБанку".

Ми вважаємо, що рішення Печерського суду прийнято з порушенням норм процесуального законодавства, без розгляду справи по суті. Кабінет Міністрів продовжить співпрацю з ПриватБанком та Національним банком для захисту інтересів держави та всіх українців", - написав Шмигаль.

Він повідомив, що уряд чекає повний текст рішення суду, щоб сформувати юридичну позицію для апеляції.

Хочемо відзначити, що рішення суду не стосується питання націоналізації ПриватБанку. ПриватБанк є державним банком і невід'ємною частиною стабільної та прозорої банківської системи", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що очікує, що вже на 2022 рік середні зарплати по країні будуть на рівні 15 тисяч.

суд банки прем'єр Деніс Шмигаль економіка
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