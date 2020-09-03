Справа Приватбанку: Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка
Міністр юстиції Денис Малюська буде просити Вищу раду правосуддя притягнути до відповідальності суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв скандальне рішення по справі Приватбанку.
Про це повідомляє "РБК-Україна” з посиланням на джерела в Мін'юсті, передає RegioNews.
Ми будемо подавати скаргу на суддю Вовка у ВРП", - сказав Малюська.
Він додав, що скарга буде подана після ознайомлення з повним текстом рішення судді Вовка по справі ПриватБанку на користь братів Суркісів.
Малюська також назвав рішення "одним із найбільших зашкварів судової влади в історії України".
Згодом він опублікував постанову Печерського суду Києва, яка була прийнято 2 вересня і зазначив, що згідно із текстом, якщо Приватбанк відмовиться виплатити майже 9 млрд грн, майно банку можуть арештувати.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.