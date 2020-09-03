Справа Приватбанку: Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка

Проти рішення суду також виступили в Кабміні

Проти рішення суду також виступили в Кабміні

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Міністр юстиції Денис Малюська буде просити Вищу раду правосуддя притягнути до відповідальності суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв скандальне рішення по справі Приватбанку.

Про це повідомляє "РБК-Україна” з посиланням на джерела в Мін'юсті, передає RegioNews.

Ми будемо подавати скаргу на суддю Вовка у ВРП", - сказав Малюська.

Він додав, що скарга буде подана після ознайомлення з повним текстом рішення судді Вовка по справі ПриватБанку на користь братів Суркісів.

Малюська також назвав рішення "одним із найбільших зашкварів судової влади в історії України".

Згодом він опублікував постанову Печерського суду Києва, яка була прийнято 2 вересня і зазначив, що згідно із текстом, якщо Приватбанк відмовиться виплатити майже 9 млрд грн, майно банку можуть арештувати.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.