09:44  03 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків
13:14  03 вересня
Протести в Івано-Франківську: мер міста підтримав вимоги підприємців
15:16  03 вересня
До гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація — Аваков
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2020, 14:24 12

Справа Приватбанку: Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка

03 вересня 2020, 14:24 12
Читайте также на русском языке
Проти рішення суду також виступили в Кабміні
Проти рішення суду також виступили в Кабміні
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Міністр юстиції Денис Малюська буде просити Вищу раду правосуддя притягнути до відповідальності суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв скандальне рішення по справі Приватбанку.

Про це повідомляє "РБК-Україна” з посиланням на джерела в Мін'юсті, передає RegioNews.

Ми будемо подавати скаргу на суддю Вовка у ВРП", - сказав Малюська.

Він додав, що скарга буде подана після ознайомлення з повним текстом рішення судді Вовка по справі ПриватБанку на користь братів Суркісів.

Малюська також назвав рішення "одним із найбільших зашкварів судової влади в історії України".

Згодом він опублікував постанову Печерського суду Києва, яка була прийнято 2 вересня і зазначив, що згідно із текстом, якщо Приватбанк відмовиться виплатити майже 9 млрд грн, майно банку можуть арештувати.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Денис Шмигаль заявив, що рішення про стягнення з "ПриватБанку" 9 млрд грн на користь "офшорок" Суркісів прийнято з порушенням норм.

банки бюджет Приватбанк справа Печерський суд рішення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Президенту "Аркади" повідомили про підозру і проводять у нього обшуки
03 вересня 2020, 13:12
Рішення про стягнення з "ПриватБанку" 9 млрд грн на користь "офшорок" Суркісів прийнято з порушенням норм - Шмигаль
03 вересня 2020, 10:22
Кабмін затвердив стратегію реформування держбанків
02 вересня 2020, 17:42
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Краматорськ передвиборчий: старі клани в новій столиці Донбасу
"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »