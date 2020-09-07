Закон про заборону стягнення коштів з "Приватбанку" зареєстрували у Раді

Його розробило Міністерства юстиції

Його розробило Міністерства юстиції

Фото: flickr

У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який покликаний унеможливити стягнення 10 млрд грн з Приватбанку на користь компаній братів Суркісів.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.

Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроект №4064, який унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів", - написав міністр.

Він також закликав народних депутатів проголосувати за проект закону Мін’юсту.

Прохання підтримати та пошерити. Час грає проти нас”, - додав міністр юстиції.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Також повідомлялось, що Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка. Пізніше стало відомо, шо міністерство юстиції просить Раду заборонити стягнення грошей у справі Приватбанку.