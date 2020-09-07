Закон про заборону стягнення коштів з "Приватбанку" зареєстрували у Раді
У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який покликаний унеможливити стягнення 10 млрд грн з Приватбанку на користь компаній братів Суркісів.
Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.
Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроект №4064, який унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів", - написав міністр.
Він також закликав народних депутатів проголосувати за проект закону Мін’юсту.
Прохання підтримати та пошерити. Час грає проти нас”, - додав міністр юстиції.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.
Денис Шмигаль заявив, що рішення про стягнення з "ПриватБанку" 9 млрд грн на користь "офшорок" Суркісів прийнято з порушенням норм.
Також повідомлялось, що Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка. Пізніше стало відомо, шо міністерство юстиції просить Раду заборонити стягнення грошей у справі Приватбанку.