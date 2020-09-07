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07 вересня 2020, 20:29 3

Закон про заборону стягнення коштів з "Приватбанку" зареєстрували у Раді

07 вересня 2020, 20:29 3
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Його розробило Міністерства юстиції
Його розробило Міністерства юстиції
Фото: flickr
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У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який покликаний унеможливити стягнення 10 млрд грн з Приватбанку на користь компаній братів Суркісів.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.

Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроект №4064, який унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів", - написав міністр.

Він також закликав народних депутатів проголосувати за проект закону Мін’юсту.

Прохання підтримати та пошерити. Час грає проти нас”, - додав міністр юстиції.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Денис Шмигаль заявив, що рішення про стягнення з "ПриватБанку" 9 млрд грн на користь "офшорок" Суркісів прийнято з порушенням норм.

Також повідомлялось, що Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка. Пізніше стало відомо, шо міністерство юстиції просить Раду заборонити стягнення грошей у справі Приватбанку.

гроші Верховна Рада Приватбанк Денис Малюська законопроєкт Печерський суд
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