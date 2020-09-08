Гео Лерос прибув на допит в ДБР
Народний депутат Гео Лерос прийшов на допит в Державне бюро розслідувань у якості свідка у справі про умисне ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Я не користуюся жодною охороною, ні приватною, ні державною. Я не боюся ні президента, ні Єрмака, ні їхнього репресивного верстата, який вони включили... Тому якщо зі мною або з моєю родиною щось то станеться, за це нестиме відповідальність персонально Володимир Зеленський", - сказав депутат.
Як стверджує Лерос, всі справи проти нього сфабриковані.
Депутат також заявляє, що президент Володимир Зеленський дав вказівку посадити його упродовж наступного місяця.
Він зазначив, що в понеділок "силовики" намагалися незаконним способом отримати записи з камер відеоспостереження одного з кафе, в якому він був.
В кафе до мого друга прийшли вісім силовиків, які намагалися незаконно зняти відео з камер спостереження, поки я там був", - зазначив Лерос.
Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликає на допит нардепа Гео Лерос, який кілька днів тому звинуватив президента Зеленського у зловживанні владою.