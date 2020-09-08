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08 вересня 2020, 11:56 9

Гео Лерос прибув на допит в ДБР

08 вересня 2020, 11:56 9
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Перед допитом в ДБР він повідомив, що не користується послугами охорони, так як не боїться ні президента, ні Єрмака
Перед допитом в ДБР він повідомив, що не користується послугами охорони, так як не боїться ні президента, ні Єрмака
Фото: Facebook
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Народний депутат Гео Лерос прийшов на допит в Державне бюро розслідувань у якості свідка у справі про умисне ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Я не користуюся жодною охороною, ні приватною, ні державною. Я не боюся ні президента, ні Єрмака, ні їхнього репресивного верстата, який вони включили... Тому якщо зі мною або з моєю родиною щось то станеться, за це нестиме відповідальність персонально Володимир Зеленський", - сказав депутат.

Як стверджує Лерос, всі справи проти нього сфабриковані.

Депутат також заявляє, що президент Володимир Зеленський дав вказівку посадити його упродовж наступного місяця.

Він зазначив, що в понеділок "силовики" намагалися незаконним способом отримати записи з камер відеоспостереження одного з кафе, в якому він був.

В кафе до мого друга прийшли вісім силовиків, які намагалися незаконно зняти відео з камер спостереження, поки я там був", - зазначив Лерос.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликає на допит нардепа Гео Лерос, який кілька днів тому звинуватив президента Зеленського у зловживанні владою.

ДБР кримінальна справа допит депутат Гео Лерос
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