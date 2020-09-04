Мін’юст просить Раду заборонити стягнення грошей у справі Приватбанку

Депутатів просять проголосувати за відповідний проект закону

Депутатів просять проголосувати за відповідний проект закону

Фото: Facebook

Міністр юстиції Денис Малюська звернувся до парламенту з вимогою заборонити стягнення грошей у справі Приватбанку згідно із рішенням Печерського суду.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Печерський районний суд (суддя Вовк) виніс ухвалу, за якою з Приватбанку на користь шести "британських” компаній, афілійованих з братами Суркісами, має бути стягнено близько десяти мільярдів гривень. Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано”, - написав Малюська.

За його словами, судові рішення є обов’язковими до виконання, тому Міністерство юстиції підготувало проект закону, який забороняє стягувати кошти з банку за рішенням суду.

Він також опублікував текст законопроекту і попросив депутатів підтримати його якомога швидше.

Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте та підтримайте законопроект у якомога стисліші строки. У нас лік іде навіть не на дні, а на години", - додав міністр.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Також повідомлялось, що Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка.