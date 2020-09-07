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07 вересня 2020, 16:55 4

Разумков прокоментував рішення суду щодо Ситника

07 вересня 2020, 16:55 4
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Він вважає, що некоректно робити будь-які заяви про рішення КС
Він вважає, що некоректно робити будь-які заяви про рішення КС
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Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що для врегулювання питання щодо призначення директора НАБУ необхідно буде вносити зміни до Конституції або законодавства.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українські новини", коментуючи ситуацію щодо визнання КС неконституційним призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, передає RegioNews.

"Я думаю, що будуть потрібні зміни до Конституції або законодавства. Або необхідно буде розширювати повноваження президента, або визначати в законі, хто буде призначати директора НАБУ. Станом на сьогодні ще не було ніяких пропозицій від депутатів у цьому плані. Може вони будуть найближчим часом, оскільки минув лише тиждень. У будь-якому випадку зміни треба буде приймати", - переконаний спікер.

При цьому він зауважив, що йому "не зовсім коректно" коментувати позицію Конституційного суду, тому що будь-яке висловлювання голови Верховної Ради може сприйматися судом як тиск.

Водночас Разумков нагадав, що, коли призначався директор НАБУ, експертна спільнота говорила про те, що у президента згідно з Конституцією є виключний перелік повноважень.

"Це рішення тоді викликало велике застереження - а чи буде це відповідати Конституції, тому що таких повноважень згідно з Конституцією у президента не було. Додаткових змін до Конституції за процедурою не було внесено, а закон буде завжди стояти нижче, ніж Конституція держави. Тому вже тоді було багато питань", - зауважив спікер.

Нагадаємо, 28 серпня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.

Пізніше в НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства, у Бюро також вважають рішення Конституційного суду політично вмотивованим.

НАБУ звільнення Верховна Рада спікер голова
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