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08 сентября 2020, 14:53 19

НАБУ открыло дело из-за решения судьи Вовка по Приватбанку

08 сентября 2020, 14:53 19
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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело по факту принятия судьей Печерского суда Сергеем Вовком решения в пользу фирм братьев Суркисов по делу Приватбанка.

Об этом сообщает Совет общественного контроля при НАБУ, передает RegioNews.

Известно, что уголовное производство по факту покушения на завладение имуществом банка в особо крупных размерах НАБУ открыло еще 4 сентября.

Среди вероятных фигурантов дела - представители судебной ветви власти, должностные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний, связанных с олигархами Суркисами", - говорится в сообщении.

В Раде добавили, что будут осуществлять общественный контроль за проведением расследования.

Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку" о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Денис Шмыгаль заявил, что решение о взыскании с "ПриватБанка" 9 млрд грн в пользу "офшорок" Суркисов принято с нарушением норм.

Также сообщалось, что Минюст подаст жалобу на судью Вовка. Позже стало известно, что министерство юстиции просит Раду запретить взыскание денег по делу Приватбанка.

7 сентября закон о запрете взыскания средств с "Приватбанка" зарегистрировали в Раде.

НАБУ уголовное дело Приватбанк Печерский суд судья Вовк решение
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