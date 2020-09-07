Малюська заявив, що не збирається у відставку

Він закликав своїх підлеглих працювати ефективніше

Він закликав своїх підлеглих працювати ефективніше

Фото: Facebook

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Купа знайомих просять прокоментувати чутки і численні публікації про те, що чи то мене звільнять, чи то я сам у відставку зібрався. Коментар - на фото", - написав міністр.

На фото Малюська сидить перед монітором ноутбуку із відром попкорну.

Ні, у відставку я поки не збираюся”, - додав міністр.

Він заявив, що звільнить підлеглих, які розслабляться і будуть погано працювати, і закликав їх працювати ефективніше.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, головою Мінюсту Денисом Малюською незадоволені близько третини фракції "Слуга народу".

Також раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни нинішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової на колишнього головного військового прокурора — заступника генпрокурора Анатолія Матіоса.