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04 вересня 2020, 15:05 2

"Слуга народу" попався на кнопкодавстві

04 вересня 2020, 15:05 2
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Це сталося сьогодні
Це сталося сьогодні
Фото з відкритих джерел
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Маріковський проголосував за законопроєкт з місця нардепа від ОПЗЖ Наталії Королевської, на що звернув увагу голова ВР Дмитро Разумков.

Про це передає RegioNews з посиланням на УНН.

"Пан Маріковський, а коли ви переїхали до фракції ОПЗЖ? Ну просто, щоб для інших зрозуміти. Ви якою карткою голосували? Королевської?" - поцікавився Разумков.

На відповідне звернення нардеп відповів: "Я випадково".

"У цьому залі нічого не переголосовували і переголосовувати не будемо. Наталія Королевська не голосувала, проголосувала її картка, це інше питання, як це відбулося. Це відбулося дійсно випадково. Тому що наші народні депутати дійсно полюбляють переміщатися по залу. І дійсно випадково, це людина не заперечує, це факт, не замінили картку одну на іншу", - сказав Разумков.

Нагадаємо, на нардепа із Закарпаття завели кримінальну справу за кнопкодавство.

Слуга народа партія Верховна Рада засідання нардеп спікер
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