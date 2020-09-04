"Слуга народу" попався на кнопкодавстві

Про це передає RegioNews з посиланням на УНН.

"Пан Маріковський, а коли ви переїхали до фракції ОПЗЖ? Ну просто, щоб для інших зрозуміти. Ви якою карткою голосували? Королевської?" - поцікавився Разумков.

На відповідне звернення нардеп відповів: "Я випадково".

"У цьому залі нічого не переголосовували і переголосовувати не будемо. Наталія Королевська не голосувала, проголосувала її картка, це інше питання, як це відбулося. Це відбулося дійсно випадково. Тому що наші народні депутати дійсно полюбляють переміщатися по залу. І дійсно випадково, це людина не заперечує, це факт, не замінили картку одну на іншу", - сказав Разумков.