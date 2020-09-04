Минюст просит Раду запретить взыскание денег по делу Приватбанка
Министр юстиции Денис Малюська обратился в парламент с требованием запретить взыскание денег по делу Приватбанка согласно решению Печерского суда.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Печерский районный суд (судья Вовк) вынес решение, по которому с Приватбанка в пользу шести "британских" компаний, аффилированных с братьями Суркисами, должны быть взысканы около десяти миллиардов гривен. Постановление незаконное, наглое и глупое, о чем уже много было сказано", - написал Малюська.
По его словам, судебные решения являются обязательными к исполнению, поэтому Министерство юстиции подготовило проект закона, который запрещает взимать средства из банка по решению суда.
Он также опубликовал текст законопроекта и попросил депутатов поддержать его как можно быстрее.
Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - добавил министр.
Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку" о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
Денис Шмыгаль заявил, что решение о взыскании с "ПриватБанка" 9 млрд грн в пользу "офшорок" Суркисов принято с нарушением норм.
Также сообщалось, что Минюст подаст жалобу на судью Вовка.