Минюст просит Раду запретить взыскание денег по делу Приватбанка

Депутатов просят проголосовать за соответствующий проект закона

Депутатов просят проголосовать за соответствующий проект закона

Фото: Facebook

Министр юстиции Денис Малюська обратился в парламент с требованием запретить взыскание денег по делу Приватбанка согласно решению Печерского суда.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Печерский районный суд (судья Вовк) вынес решение, по которому с Приватбанка в пользу шести "британских" компаний, аффилированных с братьями Суркисами, должны быть взысканы около десяти миллиардов гривен. Постановление незаконное, наглое и глупое, о чем уже много было сказано", - написал Малюська.

По его словам, судебные решения являются обязательными к исполнению, поэтому Министерство юстиции подготовило проект закона, который запрещает взимать средства из банка по решению суда.

Он также опубликовал текст законопроекта и попросил депутатов поддержать его как можно быстрее.

Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - добавил министр.

Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку" о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Также сообщалось, что Минюст подаст жалобу на судью Вовка.