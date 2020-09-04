Українці втрачають довіру до президента й Ради, – опитування

Зараз недовіра до президента складає 49%

Зараз недовіра до президента складає 49%

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Українці найчастіше висловлюють довіру громадським організаціям та тим структурам, що забезпечують оборону держави та безпеку. Усім іншим інститутам недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то у липні 2020 року не довіряли 72%; Верховній Раді - 54% та 75% відповідно, президенту - 31% і 49% відповідно.

"Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат загалом (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян", - йдеться в повідомленні.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2022 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у "Слузі народу” планують дозволити ЦВК проводити соціологічні опитування.