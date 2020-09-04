Нардеп від ОПЗЖ назвав своїх колег "ідіотами"
Народний депутат з "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Колтунович обізвав своїх колег по парламенту "ідіотами".
Це сталося під час обговорення у сесійній залі проекту закону "Про вихід з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні використання та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки", передає RegioNews з посиланням на uazmi.
Виступаючи, Колтунович заявив, що будь-які речі, "які йдуть на дезінтеграцію з країнами СНД, вони завдають прямі збитки національній економіці".
У відповідь від опозиційних депутатів пролунали вигуки: "Ганьба!" і "Шум!".
Колтунович на це сказав: "Ті, хто кричить "Ганьба", ті у 2014 році обнулили експортний потенціал України".
Після цих його слів галас і вигуки продовжилися, а Колтунович заявив: "Не кричіть, помовчте, господи, ідіоти".
Після цього голова ВР Дмитро Разумков попросив вимкнути мікрофон Колтуновичу і закликав цього депутата попросити вибачення у колег.
Разумков зауважив, що "такі висловлювання точно не в парламенті. Давайте вибачимось перед колегами".
У відповідь Колтунович сказав: "Прошу вибачення за нетолерантне слово. Воно недоречне в публічній площині".
Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" заснув на засіданні Верховної Ради.