Нардеп від ОПЗЖ назвав своїх колег "ідіотами"

Це сталося під час обговорення законопроєкту

Це сталося під час обговорення законопроєкту

Фото: УНІАН

Народний депутат з "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Колтунович обізвав своїх колег по парламенту "ідіотами".

Це сталося під час обговорення у сесійній залі проекту закону "Про вихід з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні використання та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки", передає RegioNews з посиланням на uazmi.

Виступаючи, Колтунович заявив, що будь-які речі, "які йдуть на дезінтеграцію з країнами СНД, вони завдають прямі збитки національній економіці".

У відповідь від опозиційних депутатів пролунали вигуки: "Ганьба!" і "Шум!".

Колтунович на це сказав: "Ті, хто кричить "Ганьба", ті у 2014 році обнулили експортний потенціал України".

Після цих його слів галас і вигуки продовжилися, а Колтунович заявив: "Не кричіть, помовчте, господи, ідіоти".

Після цього голова ВР Дмитро Разумков попросив вимкнути мікрофон Колтуновичу і закликав цього депутата попросити вибачення у колег.

Разумков зауважив, що "такі висловлювання точно не в парламенті. Давайте вибачимось перед колегами".

У відповідь Колтунович сказав: "Прошу вибачення за нетолерантне слово. Воно недоречне в публічній площині".

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" заснув на засіданні Верховної Ради.