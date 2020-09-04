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04 вересня 2020, 15:12 8

Поліція назвала причину стрілянини в кафе Київської області

04 вересня 2020, 15:12 8
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Офіційна версія - перестрілка сталася "на побутовому ґрунті"
Офіційна версія - перестрілка сталася "на побутовому ґрунті"
Фото: скріншот відео
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Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що конфлікт між стрілками в місті Українка стався на побутовому ґрунті.

Про це він розповів на брифінгу в управління Нацполиции в Київській області, передає RegioNews.

В Українці конфлікт стався на побутовому ґрунті. Під час цієї події застосували мисливську і травматичну зброю. Зараз встановлено весь автотранспорт, який прибув з Києва", - повідомив Нєбитов.

За його словами, всі автотранспортні засоби були вилучені.

Зазначається, що слідчі відкрили 2 кримінальні провадження за фактом хуліганства та приховування злочину. Одного з підозрюваних вже затримали.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.

Нагадаємо, на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені.

кримінальна справа поліція перестрілка Нацполіція ресторан
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