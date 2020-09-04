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04 вересня 2020, 15:41 7

На Запоріжжі "погорів" на хабарі начальник обласного управління лісового та мисливського господарства

04 вересня 2020, 15:41 7
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Він вимагав 20% від загальної вартості врожаю ячменю з підприємців регіону
Він вимагав 20% від загальної вартості врожаю ячменю з підприємців регіону
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили злочинну схему вимагання начальником обласного управління лісового та мисливського господарства неправомірної вигоди з підприємців регіону. Посадовця було затримано одразу після одержання 70 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Посадовець вимагав 20% від загальної вартості врожаю ячменю, який вирощувався на землях лісового фонду". - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про затримання посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на митниці Львівщини викрили корупційну схему, яка завдала збитків державі на понад 90 млн гривень.

ліс хабар кримінальна справа поліція корупція
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