На Запоріжжі "погорів" на хабарі начальник обласного управління лісового та мисливського господарства

Він вимагав 20% від загальної вартості врожаю ячменю з підприємців регіону

Він вимагав 20% від загальної вартості врожаю ячменю з підприємців регіону

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили злочинну схему вимагання начальником обласного управління лісового та мисливського господарства неправомірної вигоди з підприємців регіону. Посадовця було затримано одразу після одержання 70 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Посадовець вимагав 20% від загальної вартості врожаю ячменю, який вирощувався на землях лісового фонду". - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про затримання посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на митниці Львівщини викрили корупційну схему, яка завдала збитків державі на понад 90 млн гривень.