На Харківщині через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію

Також прокуратура відкрила кримінальне провадження

Також прокуратура відкрила кримінальне провадження

Фото: ДСНС

Харківська регіональна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки оголосила в області режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Про це у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

Таке рішення було ухвалене у зв'язку з масштабною пожежею на території Дворічанського лісництва в Харківській області.

Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав Кучер.

Крім того, як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, Луганська прокуратура і Новоайдарський відділ Сєвєродонецької місцевої прокуратури відкрили справу щодо пожеж в області.

Слідство ведеться за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та заподіяло майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, до гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація.

Також у Зеленського обіцяють допомогти потерпілим внаслідок пожеж на Харківщині й Луганщині, це рішення на контролі у президента.

В зону лісових пожеж на Харківщині та Луганщині вилетыла команда уряду, до неї увійшли четверо міністрів.