На Харьковщине из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию

Также прокуратура открыла уголовное производство

Также прокуратура открыла уголовное производство

Фото: ГСЧС

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности объявила в области режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.

Такое решение было принято в связи с масштабным пожаром на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области.

Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, Луганская прокуратура и Новоайдарский отдел Северодонецкой местной прокуратуры открыли дело из-за пожаров в области.

Следствие ведется по факту нарушения требований пожарной безопасности, что повлекло возникновение пожара и причинило имущественный ущерб в особо крупном размере.

Напомним, к тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация.

Также у Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине, это решение на контроле у президента.

В зону лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине вылетела команда правительства, в команду вошли четверо министров.