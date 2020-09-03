На Харьковщине из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию
Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности объявила в области режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает RegioNews.
Такое решение было принято в связи с масштабным пожаром на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области.
Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.
Кроме того, как сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, Луганская прокуратура и Новоайдарский отдел Северодонецкой местной прокуратуры открыли дело из-за пожаров в области.
Следствие ведется по факту нарушения требований пожарной безопасности, что повлекло возникновение пожара и причинило имущественный ущерб в особо крупном размере.
Напомним, к тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация.
Также у Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине, это решение на контроле у президента.
В зону лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине вылетела команда правительства, в команду вошли четверо министров.