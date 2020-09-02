НАЗК перевірить декларації заступників міністрів юстиції та фінансів

Загалом в агентстві перевіряють 615 декларацій чиновників та службовців

Загалом в агентстві перевіряють 615 декларацій чиновників та службовців

Фото: flickr

Національне агентство із запобігання корупції розпочало перевірку декларацій ще 21 чиновника, серед яких 14 чинних та колишніх заступників міністрів.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Зокрема, відомство розпочало перевірку заступниці Міністра фінансів Світлани Воробей, заступниці Міністра цифрової трансформації Людмили Рабчинської, заступниці Міністра розвитку економіки Світлани Панаіотіді, а також народного депутата Ольги Стефанишиної.

Також до списку перевірки потрапили декларації наступних чиновників:

Олександр Лінчевський, колишній заступник Міністра охорони здоров'я;

Роман Ілик, колишній заступник Міністра охорони здоров’я;

Андрій Гайченко, заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби;

Сергій Масліченко, колишній заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;

Володимир Головатенко, колишній заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;

Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції;

Тетяна Сальнікова, колишній заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції;

Петро Коржевський, колишній заступник Міністра освіти і науки;

Павло Хобзей, колишній перший заступник Міністра освіти і науки;

Геннадій Заболотний, заступник Голови Національного агентства з питань державної служби, колишній заступник Міністра Кабінету Міністрів.

В НАЗК додали, що загалом від початку перезапуску агентства до перевірки взято 615 декларацій 453 осіб.

Нагадаємо, НАЗК взялося за перевірку декларацій Супрун, Трояна й ще низки колишніх і чинних посадовців.