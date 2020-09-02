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02 вересня 2020, 17:49 6

НАЗК перевірить декларації заступників міністрів юстиції та фінансів

02 вересня 2020, 17:49 6
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Загалом в агентстві перевіряють 615 декларацій чиновників та службовців
Загалом в агентстві перевіряють 615 декларацій чиновників та службовців
Фото: flickr
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Національне агентство із запобігання корупції розпочало перевірку декларацій ще 21 чиновника, серед яких 14 чинних та колишніх заступників міністрів.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Зокрема, відомство розпочало перевірку заступниці Міністра фінансів Світлани Воробей, заступниці Міністра цифрової трансформації Людмили Рабчинської, заступниці Міністра розвитку економіки Світлани Панаіотіді, а також народного депутата Ольги Стефанишиної.

Також до списку перевірки потрапили декларації наступних чиновників:

  • Олександр Лінчевський, колишній заступник Міністра охорони здоров'я;
  • Роман Ілик, колишній заступник Міністра охорони здоров’я;
  • Андрій Гайченко, заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби;
  • Сергій Масліченко, колишній заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;
  • Володимир Головатенко, колишній заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;
  • Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції;
  • Тетяна Сальнікова, колишній заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції;
  • Петро Коржевський, колишній заступник Міністра освіти і науки;
  • Павло Хобзей, колишній перший заступник Міністра освіти і науки;
  • Геннадій Заболотний, заступник Голови Національного агентства з питань державної служби, колишній заступник Міністра Кабінету Міністрів.

В НАЗК додали, що загалом від початку перезапуску агентства до перевірки взято 615 декларацій 453 осіб.

Нагадаємо, НАЗК взялося за перевірку декларацій Супрун, Трояна й ще низки колишніх і чинних посадовців.

міністр НАЗК перевірки декларацїї корупція
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