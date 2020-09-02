НАЗК перевірить декларації заступників міністрів юстиції та фінансів
Загалом в агентстві перевіряють 615 декларацій чиновників та службовців
Загалом в агентстві перевіряють 615 декларацій чиновників та службовців
Національне агентство із запобігання корупції розпочало перевірку декларацій ще 21 чиновника, серед яких 14 чинних та колишніх заступників міністрів.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.
Зокрема, відомство розпочало перевірку заступниці Міністра фінансів Світлани Воробей, заступниці Міністра цифрової трансформації Людмили Рабчинської, заступниці Міністра розвитку економіки Світлани Панаіотіді, а також народного депутата Ольги Стефанишиної.
Також до списку перевірки потрапили декларації наступних чиновників:
- Олександр Лінчевський, колишній заступник Міністра охорони здоров'я;
- Роман Ілик, колишній заступник Міністра охорони здоров’я;
- Андрій Гайченко, заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби;
- Сергій Масліченко, колишній заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;
- Володимир Головатенко, колишній заступник Міністра енергетики та захисту довкілля;
- Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції;
- Тетяна Сальнікова, колишній заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції;
- Петро Коржевський, колишній заступник Міністра освіти і науки;
- Павло Хобзей, колишній перший заступник Міністра освіти і науки;
- Геннадій Заболотний, заступник Голови Національного агентства з питань державної служби, колишній заступник Міністра Кабінету Міністрів.
В НАЗК додали, що загалом від початку перезапуску агентства до перевірки взято 615 декларацій 453 осіб.
Нагадаємо, НАЗК взялося за перевірку декларацій Супрун, Трояна й ще низки колишніх і чинних посадовців.
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