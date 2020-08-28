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НАЗК взялося за перевірку декларацій Супрун, Трояна й ще низки колишніх і чинних посадовців
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28 серпня 2020, 15:52 6

НАЗК взялося за перевірку декларацій Супрун, Трояна й ще низки колишніх і чинних посадовців

28 серпня 2020, 15:52 6
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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій ще 16 посадовців, серед яких в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та десяти поточних і колишніх заступників міністрів.

Як пише RegioNews з посиланням на УНН, про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

"НАЗК розпочало повну перевірку декларацій ще 16 посадовців. Зокрема розпочато перевірку декларації колишнього в. о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та таких десяти поточних і колишніх заступників міністрів. Таким чином, з перезапуску Порядку перевірки у травні 2020 року НАЗК взяло до перевірки 592 декларації 432 осіб", - йдеться у повідомленні.

Так, розпочато перевірки декларацій:

  • Світлани Фоменко, заступника Міністра культури та інформаційної політики;
  • Володимира Левчука, заступника Міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Сергія Верланова, колишнього заступника Міністра фінансів та колишній Голова Державної податкової служби;
  • Євгенія Єніна, заступника Міністра закордонних справ;
  • Світлани Даниленко, заступника Міністра освіти і науки;
  • Юрія Рашкевича, колишнього заступника Міністра освіти і науки;
  • Тетяни Ковальчук, заступника Міністра внутрішніх справ;
  • Вадима Трояна, колишнього заступника Міністра внутрішніх справ;
  • Михайла Тітарчука, заступника Голови Державної податкової служби та колишнього заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі;
  • Младлени Качурець, колишнього заступника Міністра охорони здоров’я.

Також до перевірки взято декларації ще 5 осіб.

Декларації для перевірки визначені новим Порядком проведення контролю.

Нагадаємо, раніше НАЗК взялося перевіряти декларації Тищенка, Абрамовського й низки чиновників.

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